Markenkern erhalten

Mannheim/Heidelberg.Die Programmreihen des Internationalen Filmfestivals tragen künftig andere Namen, cineastische Grenzbereiche werden verstärkt ausgeleuchtet, und sowohl in Mannheim als auch Heidelberg kommen neue Spielstätten hinzu. Im Kern soll das traditionsreiche Festival aber bleiben, was es war. Das bestätigte der neue Direktor Sascha Keilholz am Dienstag in Mannheim. Mit seinem Team will er weiter ein Festival für breite Zuschauerschichten machen, der Fokus bleibt auf junge internationale Regisseure gerichtet, auch die filmwirtschaftliche Bedeutung soll gewahrt bleiben. Die 69. Festival-Auflage findet von 12. bis 22. November statt. tog

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020