Markt mit 20 Ständen

Lampertheim.Der Lampertheimer Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag, 29. November, seine Tore. Vereine, Privatleute und Gewerbetreibende locken die Besucher an 20 Stände auf dem Europaplatz. Für Kinder dreht sich ein Karussell und der Weltladen lädt auf seinen Hof ein. Zur Eröffnung singt der Chor der Schillerschule. Bürgermeister Gottfried Störmer und Spargelkönigin Alina-Sophie I. richten Grußworte an die Gäste. Die Bürgerinitiative „Lebensraum vor ICE-Trasse Lampertheim“ (Bila) zeigt einen Film im Gemeindesaal der Lukasgemeinde. Auch am Wochenende des 7. und 8. Dezember hat der Weihnachtsmarkt geöffnet. An beiden Wochenenden wird ein kulturelles Begleitprogramm geboten. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.11.2019