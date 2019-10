Markt zieht Besucher an

Besucher an einem Stand auf dem Bauernmarkt. © roi

Lampertheim.Zum zehnten Mal lockten Landwirte und Kunsthandwerker zum Bauernmarkt nach Lampertheim. Bei schönem Herbstwetter zog das Angebot Hunderte von Besuchern aus der Region an. Die Bauern boten deftige Köstlichkeiten, aber auch Schinken, Honig und Gemüse zum Mitnehmen an. Die Kunsthandwerker präsentierten an ihren Ständen Kränze, Kerzen, Keramik, Glaskunst oder Stofftaschen. Wer sich selbst kreativ betätigen wollte, konnte in einer kleinen Werkstatt Seifen herstellen. Mancher Handwerker ließ die Flaneure zudem bei der Produktion über die Schultern schauen. red

