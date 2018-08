Marktplatz im Zeitplan

Anzeige

Bensheim.Die Belebung des Marktplatzes bleibt eines der zentralen Projekte in Bensheim. Als ein Vorhaben wird dabei der Neubau des Hauses am Markt gesehen. Voraussichtlich 5,1 Millionen Euro müssen dafür bekanntlich investiert werden.

Laut Auskunft aus dem Rathaus erfolgten in den vergangenen Wochen Vergaben an Architekten und Fachingenieure, außerdem gab es Gespräche mit den potenziellen Mietern wegen des Zuschnitts der Räume. Nach wie vor möchte das Lorscher Back- und Brauhaus Drayß in der Innenstadt nach Bürstadt eine weitere Dependance im Erdgeschoss eines Neubaus eröffnen.

Das Familienzentrum Bensheim und der Hospiz-Verein Bergstraße mit seiner Hospiz-Akademie sind ebenfalls weiterhin an Bord. Als Abrisstermin gilt wie bisher Anfang 2019, bis dahin muss aber eine Abrissgenehmigung vorliegen.