Maskenpflicht vor Ausweitung

Berlin/Mannheim.Die Bürger in Deutschland müssen sich in der Corona-Krise auf strengere Kontaktbeschränkungen einstellen – dafür sollen sie Weihnachten im engeren Familien- und Freundeskreis feiern dürfen. Ob Lockerungen auch für Silvester gelten, ist vor neuen Beratungen der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch aber noch offen. Für Firmen, die auch im Dezember dicht bleiben sollen, plant der Bund weitere Milliardenhilfen. Die Bundesregierung geht mit teilweise weitergehenden Vorstellungen als die Länder in die Verhandlungen.

Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Montagabend auf eine Linie für die Beratungen mit Merkel geeinigt. Demnach sollen Kontaktbeschränkungen ab Anfang Dezember verschärft werden. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar aber soll es zu Lockerungen kommen.

Nach den weitergehenden Vorstellungen des Kanzleramts soll erreicht werden, dass sich in Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält – bislang ist es ein Kunde pro 10 Quadratmetern. Die Zahl der belegten Plätze in Zügen soll deutlich verringert werden. Zugleich soll aber die Kapazität der Züge erhöht werden. Vorgeschlagen wird außerdem, die Weihnachtsferien bundesweit am 19. Dezember beginnen zu lassen. Zunächst hatte der Bund den 16. Dezember ins Auge gefasst.

Vom 23. Dezember bis 1. Januar sollen nach dem Willen der Länder Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis zu einer Obergrenze von zehn Personen ermöglicht werden. Kinder bis 14 Jahren sollen ausgenommen sein. Silvesterfeuerwerk auf belebten Plätzen und Straßen wollen die Länder untersagen,

Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown mit der Schließung von Kneipen und Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen soll nach dem Plan der Länder bis mindestens 20. Dezember verlängert werden. Alle nicht notwendigen Kontakte und Reisen sollen weiter vermieden werden. Der Groß- und Einzelhandel bleibt geöffnet – allerdings soll die Maskenpflicht nun auch vor Geschäften und auf Parkplätzen gelten. Bei einer Inzidenz von „deutlich“ unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen und wenn weitere Bedingungen erfüllt sind, sollen Länder die Möglichkeit bekommen, hiervon abzuweichen.

In Mannheim wurden am Dienstag zwei weitere Corona-Tote und 113 neue Fälle gemeldet. Wie Gesundheitsamtschef Peter Schäfer vor dem Gemeinderat sagte, starben eine über 80-Jährige und eine über 90-Jährige in einem Krankenhaus. Zugleich versicherten die Mannheimer Kliniken, trotz personeller Engpässe keine infizierten Ärzte und Pflegekräfte einzusetzen. dpa/sma

