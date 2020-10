Massive Einschränkungen im öffentlichen und privaten Leben

Berlin.Mit massiven Einschränkungen im öffentlichen und privaten Leben ab kommenden Montag wollen Bund und Länder die sich unkontrolliert ausbreitende Corona-Pandemie wieder in den Griff bekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Mittwoch in einer Schaltkonferenz in seltener Einigkeit auf weitreichende Kontaktbeschränkungen und die Schließung der gesamten Gastronomie sowie von Freizeiteinrichtungen geeinigt. Die Maßnahmen sind zunächst auf den November beschränkt und sollen nach zwei Wochen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden.

Generell soll im November gelten, dass sich nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen sollen von den Ordnungsbehörden streng mit Bußgeldern geahndet werden. Feiern mit mehr als zehn Personen aus zwei Haushalten stuft das von Merkel und den Ministerpräsidenten beschlossene Papier als „inakzeptabel“ ein, auch wenn diese in Wohnungen oder privaten Einrichtungen stattfinden.

Neben Restaurants, Kneipen und Bars werden praktisch alle Freizeiteinrichtungen geschlossen, also auch Kinos, Theater, Konzerthäuser, Schwimmbäder, Fitness-Studios, Saunen, Spielhallen, Casinos und Prostitutionsstätten. Auch Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios sollen schließen. Der Freizeit- und Amateursportbetrieb wird ebenfalls untersagt, mit Ausnahme des Individualsports allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand. Alle Bürger werden aufgefordert, auf nicht notwendige private Reisen und Besuche – auch von Verwandten – zu verzichten. Das gilt auch für Tagesausflüge. Übernachtungsangebote im Inland sollen nur noch für nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

Scholz kündigt Nothilfen an

Schulen und Kindergärten sollen dagegen geöffnet bleiben. Das gilt außerdem für den gesamten Groß- und Einzelhandel. Allerdings darf sich künftig in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten. Damit wurde der Vorschlag der Bundesregierung deutlich entschärft. Sie hatte eine Fläche von 25 Quadratmetern pro Kunde gefordert. Friseure dürfen unter Einhaltung der Hygienevorschriften weiter Kunden bedienen.

Die von den Schließungen betroffenen Unternehmen und Einrichtungen erhalten weitere Nothilfen. Das sichert Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zu. Geplant ist, dass der Bund pauschal bis zu 75 Prozent der ausgefallenen Umsätze für Unternehmen bis zu 50 Mitarbeitern erstattet. Auch größere Unternehmen sollen Entschädigungen bekommen, sofern die EU-Beihilferichtlinien das gestatten. Nach Angaben des Finanzministeriums kostet das etwa zehn Milliarden Euro.

Alle Bundesländer tragen den Beschluss mit, einzig der Freistaat Thüringen fordert in einer Protokollnotiz die Feststellung einer „akuten nationalen Gesundheitsnotlage“ durch Bundesrat und Bundestag sowie eine stärkere Beteiligung der Parlamente. „Das ist ein schwerer Tag, weil wir wissen, was wir den Menschen zumuten“, sagte Angela Merkel im Anschluss an die Beratungen. Die Maßnahmen seien „hart und belastend“ räumte die Kanzlerin ein, sie seien aber dringend notwendig, um die Zahl der Corona-Neuinfektionen zu senken und eine Nachverfolgung der Infektionsketten durch die Gesundheitsämter wieder zu ermöglichen. „Wenn es bei diesem Tempo der Infektionen bleibt, kommen wir binnen Wochen an die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems“, warnte Merkel. Es brauche eine „nationale Kraftanstrengung“, damit Deutschland nicht in eine nationale Gesundheitsnotlage hineinkomme, forderte sie. „Wir müssen handeln, und zwar jetzt“, betonte Merkel.

Am Mittwochmorgen hatte das Robert Koch-Institut einen Rekordwert von 14 964 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet – beinahe doppelt so viele wie vor einer Woche. Auch die Zahl der Corona-Patienten, die auf einer Intensivstation behandelt und beatmet werden müssen, ist weiter gestiegen.

Das hessische Corona-Kabinett will am heutigen Donnerstag die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse auf den Weg bringen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) warb für die teils strikten Maßnahmen: Das Entscheidende sei, dass es gerade in der jüngsten Zeit ein explosionsartiges Infektionsgeschehen gegeben habe. „Die Lage ist ernst“, sagte er. „Das, was wir jetzt machen, das dient ausschließlich dem Zweck, die Infektionsketten einzudämmen, zu brechen“, erläuterte er. Damit sollten noch viel härtere Maßnahmen verhindert werden.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hessen ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Mittwoch um rund 1500 gestiegen. Im Vergleich zum Dienstag erhöhte sie sich auf insgesamt 35 688 Fälle seit Beginn der Pandemie. rnd/lhe

