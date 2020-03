Berlin/Mannheim.Das Leben in Deutschland beschränkt sich wegen der Coronakrise nun fast völlig auf die eigenen vier Wände. Bund und Länder schränken mit drastischen Maßnahmen das öffentliche Leben weiter ein, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Viele Geschäfte sollen geschlossen, Gottesdienste sowie Freizeitaktivitäten verboten werden. Das geht aus einem Beschluss der Bundesregierung und der Regierungschefs der Länder vom Montag hervor, der von sofort an gilt.

„Das sind Maßnahmen, die es so in unserem Lande noch nicht gegeben hat“, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach mehreren Krisentreffen. Sie rief die Bürgerinnen und Bürger am Montag in Berlin dazu auf, keine Urlaubsreisen ins In- und Ausland mehr zu unternehmen und sich an die neuen Regeln zu halten.

Ausdrücklich nicht geschlossen werden Supermärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie Poststellen, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Damit soll die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden. Geschlossen werden dagegen Bars, Clubs, Diskotheken sowie Kneipen, Theater, Opern, Konzerthäuser und Museen. Dicht machen sollen auch Messen, Ausstellungen, Kinos oder Spielhallen. Spielplätze werden ebenfalls geschlossen.

Mannheim kontrolliert Regeln

Auch die Stadt Mannheim weitet ihre Schließungen aus. Davon betroffen sind die Planken als Haupteinkaufsstraße der Stadt. Seit Montagnachmittag kontrollieren sechs Doppelstreifen, jeweils mit einem Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie einem Polizeibeamten, die Einhaltung der Regeln in der Gastronomie. Vier Mannheimer Stadträte aus verschiedenen Parteien haben schnelle Hilfe aus dem Rathaus für kleine Betriebe und Kulturschaffende gefordert. Dazu zählt etwa die zinslose Stundung von Gewerbesteuervorauszahlungen.

In Deutschland sind nun mehr als 6600 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. 16 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind bisher bundesweit gestorben, ein weiterer Deutscher starb während einer Reise in Ägypten. In Mannheim sind am Montag 20 weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in der Stadt auf 64.

Auch im Sport und in der Wirtschaft reagieren Verbände, Vereine und Unternehmen mit durchgreifenden Maßnahmen. Fußballfans müssen sich wohl damit abfinden, dass die Europameisterschaft verschoben wird, auch um die Bundesliga-Saison zu Ende spielen zu können. Als Ersatztermine für die bisher für Juni und Juli geplante Fußball-EM werden der anstehende Winter sowie der Sommer 2021 gehandelt.

Die Coronakrise trifft Reisende und die Tourismusbranche mit voller Wucht. Der Reiseverkehr kommt vor Beginn der Osterzeit weitgehend zum Erliegen. Mehrere Veranstalter sagten Reisen ab, einige Fluggesellschaften stellen vorerst den Betrieb ein.

Bis mindestens Mitte April

Wegen der Coronakrise haben bereits zehntausende Schulen und Kitas in Deutschland zugemacht. Diese Schließungen gelten in der Mehrzahl der Länder bis Ende der Osterferien, also bis Mitte oder Ende April.

Was die Maßnahmen für das öffentliche Leben betrifft, haben sich einige Bundesländer vorbehalten, den Termin ihres Außerkrafttretens zu ändern – in Baden-Württemberg ist das laut Landesverordnung bisher der 15. Juni 2020. dpa/pwr/red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020