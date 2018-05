Masterplan soll her

Anzeige

Heilbronn.CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart fordert eine Landarztquote in Baden-Württemberg, um gegen den Hausärztemangel in ländlichen Regionen vorzugehen. „Wir brauchen eine Landarztquote von bis zu zehn Prozent bei der Studienplatzvergabe“, sagte Reinhart dieser Zeitung.

Hintergrund der Forderung Reinharts ist der von Bund und Ländern im vergangenen Jahr beschlossene „Masterplan Medizinstudium 2020“. Laut diesem können die Länder bis zu zehn Prozent der Medizinstudienplätze vorab an Bewerber vergeben, die sich verpflichten, nach Abschluss des Studiums und der fachärztlichen Weiterbildung bis zu zehn Jahre in der hausärztlichen Versorgung in „unterversorgten oder durch Unterversorgung bedrohten ländlichen Regionen tätig zu sein“, heißt es in dem Plan. mis