Mathaisemarkt endet mit Festzug

Schriesheim.Mit dem traditionellen Fest-umzug der Vereine (im Bild Aktive des Gesangvereins „Eintracht“) und dem abendlichen Feuerwerk oberhalb der Strahlenburg ist gestern der 440. Schriesheimer Mathaisemarkt zu Ende gegangen. Der Festzug, der eine Woche zuvor wegen einer Sturmwarnung verschoben wurde, konnte am Nachmittag trotz regnerischen Wetters 24 000 Schaulustige an die Badische Bergstraße locken. Insgesamt verbuchte das erste Volksfest der Region seit seiner Eröffnung am 8. März 94 000 Besucher. Damit lag der Mathaisemarkt 2019 im Mittelfeld zwischen den Jahren 2018 (82 000 Besucher) und 2017 (124 000). Anders als in manchen Vorjahren kam es zu keinen größeren Zwischenfällen. -tin (Bild: Schwetasch)

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019