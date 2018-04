Mathe-Lücken bei vielen Achtklässlern

Anzeige

Stuttgart.Fast jeder zweite Achtklässler an Haupt- und Werkrealschulen erreicht in Baden-Württemberg in Mathematik nicht den Mindeststandard. Bei der Vorstellung der Vergleichsarbeiten für die achte Jahrgangsstufe (VERA 8) räumte Kultusminister Susanne Eisenmann (CDU) einen hohen Förderbedarf ein. Mit 43 Prozent unter dem Mindeststandard ist an den Haupt- und Werkrealschulen das Leistungsniveau beim Lesen ähnlich schlecht. Bei den Gemeinschaftsschulen bleibt ein Viertel in Lesen und Rechnen unter Hauptschulstandard. Den für mittleres Niveau geltenden Standard erreichen in Mathe 40 Prozent der Realschüler nicht.

Die VERA-Erhebungen werden in allen Bundesländern durchgeführt. Die meisten Länder halten die Ergebnisse aber unter Verschluss. pre