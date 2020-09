Matschke hört auf

Ludwigshafen.Trainer Benjamin Matschke (Bild) wird die Eulen Ludwigshafen am Saisonende verlassen. Das gab der Handball-Bundesligist am Freitag bekannt. „Als Trainer reflektiere ich viel und habe die bedachte Entscheidung getroffen, dass es für meine Person und für die mittelfristige Weiterentwicklung des Clubs eines neuen Impulses bedarf“, sagte Matschke, der 2015 in der 2. Liga bei den Pfälzern anfing und den Verein 2017 in die Bundesliga führte.

Der 38-Jährige erklärte, dass er auch in Zukunft als Trainer arbeiten will. Diese Redaktion hatte bereits im Februar berichtet, dass die HSG Wetzlar ihn ab Sommer 2021 verpflichten möchte. mast (Bild: Binder)

