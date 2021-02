Matthias Hoffmann wieder frei

Mannheim.Matthias Hoffmann (Bild) ist wieder auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat den Haftbefehl gegen den Mannheimer Ex-Konzertveranstalter außer Vollzug gesetzt, wie Hoffmann und seine Rechtsanwältin Denise Gerull dieser Redaktion am Montag mitteilten. Hoffmann, der in der Mannheimer JVA in Untersuchungshaft saß, musste demnach eine Kaution in Höhe von 30 000 Euro zahlen und seinen Reisepass abgeben.

Das Mannheimer Landgericht hatte den Haftbefehl im Januar direkt nach dem Urteil der Großen Wirtschaftsstrafkammer vollstrecken lassen. Es begründete dies mit Fluchtgefahr. Hoffmann war wegen Insolvenzverschleppung zu viereinhalb Jahren verurteilt worden. Das OLG gab jetzt dem Einspruch teilweise statt. Der Haftbefehl wurde nicht aufgehoben, aber außer Vollzug gesetzt. was (Bild: Christoph Blüthner)

