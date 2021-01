„Maximum Viertelfinale“

Mannheim.Der dänische Weltmeister-Trainer Nikolaj Jacobsen zählt die deutschen Handballer bei der WM in Ägypten nicht zu den Medaillenanwärtern. „Für sie ist nach den ganzen Absagen wohl das Viertelfinale das Maximum“, sagte Jacobsen im Interview mit dieser Redaktion. Das Turnier in Nordafrika, so der zweimalige Meistertrainer der Rhein-Neckar Löwen, werde unter „speziellen Umständen“ stattfinden, es drohe „Lagerkoller. Hotel, Halle – das wird unser Leben und eine Herausforderung.“ mast

