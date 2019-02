May bietet Parlament späteren Brexit an

London.Die britische Premierministerin Theresa May (Bild) will das Parlament über eine Brexit-Verschiebung abstimmen lassen. Das sagte May gestern im Unterhaus. May möchte den Abgeordneten die Wahl zwischen einem ungeregelten Brexit oder einer „kurzen Verlängerung“ der Austrittsfrist anbieten, sollte sie bis zum 12. März mit ihrem Brexit-Abkommen erneut scheitern. Am Vortag hatte die Premierministerin noch erklärt, sie halte am Austrittsdatum 29. März fest.

Die Abstimmungen über einen No-Deal-Brexit und eine Verschiebung des EU-Austritts sollten spätestens am 13. und 14. März stattfinden, kündigte May an. „Das Vereinigte Königreich wird am 29. März nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Unterhauses ohne Deal austreten“, sagte die Regierungschefin. Ein späterer Austritt ohne Abkommen sei aber weiterhin möglich.

Offene Drohung

Mit dem Vorstoß will May eine Rebellion in ihrer Fraktion abwenden. Bei einer Abstimmung über die weiteren Brexit-Schritte muss sie heute damit rechnen, die Kontrolle über das Verfahren zu verlieren. Mehrere Regierungsmitglieder drohen offen damit, für einen Antrag zu stimmen, der May zum Verschieben des Austritts zwingen könnte.

Bis zu 15 Parlamentarische Staatssekretäre seien bereit, ihre Ämter niederzulegen, berichtete die „Daily Mail“. Drei bekannten sich dazu, im Notfall parteiübergreifend im Parlament gegen May zu stimmen. Die Folgen eines No Deal wären für die Wirtschaft gravierend, schrieben sie in einem Gastbeitrag. EU-Vizekommissionschef Valdis Dombrovskis signalisierte Offenheit der EU dafür, den Brexit zu verschieben, um eine Einigung oder nötige Klarstellungen zum Abkommen zu erzielen. „Wenn dieser Antrag jetzt formell gestellt wird, sind wir bereit, ihn zu erwägen und potenziell zu unterstützen.“ dpa (Bild: dpa)

