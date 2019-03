May kassiert erneute Niederlage

Brexit-Anhänger trägt die Farben des Union Jack auf dem Gesicht. © dpa

London.Das britische Parlament hat den mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag gestern zum dritten Mal abgelehnt. Nun droht entweder ein Austritt des Landes aus der Europäischen Union ohne Abkommen am 12. April oder eine lange Verschiebung des Brexits mit einer Teilnahme der Briten an der Europawahl Ende Mai. Ursprünglich wollte Großbritannien die EU am gestrigen Freitag verlassen.

„Die Auswirkungen der Entscheidung des Unterhauses sind schwerwiegend“, sagte Premierministerin Theresa May. Die Regierungschefin kündigte an, sich weiterhin für einen geordneten EU-Austritt einsetzen zu wollen. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, forderte May zum Rücktritt auf – „nicht zu einem unbestimmten Datum in der Zukunft, sondern jetzt!“, sagte Corbyn.

EU-Ratschef Donald Tusk berief einen EU-Sondergipfel für den 10. April ein. Die EU-Kommission hält jetzt einen EU-Austritt ohne Vertrag am 12. April für wahrscheinlich.

Deutsche Politiker äußerten sich enttäuscht. „Der Vertrag ist vom Tisch“, meinte EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU). SPD-Chefin Andrea Nahles nannte im Gespräch mit dieser Zeitung den Brexit ein Trauerspiel: „Ich sehe jetzt kaum etwas anderes als ein zweites Referendum.“ dpa/jung

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019