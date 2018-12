May schließt zweites Referendum aus

Theresa May sieht das britische Parlament in der Pflicht. © dpa

London.Die britische Premierministerin Theresa May will keine zweite Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs. „Das Parlament hat die demokratische Pflicht, das umzusetzen, wofür das britische Volk gestimmt hat“, sagte May nach Angaben des britischen Senders BBC gestern.

Die „Sunday Times“ schrieb gestern, Vizeregierungschef David Lidington und Stabschef Gavin Barwell bereiteten hinter Mays Rücken ein zweites Referendum vor. Lidington habe Labour-Abgeordnete getroffen, um eine „parteiübergreifende Koalition“ für eine neue Volksabstimmung zu schmieden.

Eine vorige Woche geplante Abstimmung über das Austrittsabkommen hatte May verschoben. Die Opposition verlangt ein Votum vor Weihnachten. dpa

