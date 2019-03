May stellt Rücktritt in Aussicht

May auf dem Weg zur Fragestunde des Parlaments. © dpa

London.Die britische Premierministerin Theresa May hat ihren Rücktritt in Aussicht gestellt, sollte das Parlament ihr Brexit-Abkommen doch noch annehmen. Sie werde die nächste Phase der Brexit-Verhandlungen nicht leiten, sagte May gestern Abend bei einer Rede vor Abgeordneten ihrer Konservativen Partei.

Sie wisse, dass es auch den Wunsch nach einer neuen Führung gebe – „ich werde mich dem nicht in den Weg stellen.“ Einen genauen Zeitpunkt für ihren Rücktritt nannte May aber nicht.

Am späten Abend scheiterte auch die Suche nach anderen Lösungen: So konnte sich das britische Parlament nicht auf eine Alternative zum Brexit-Abkommen von Theresa May einigen. Lediglich einen Austritt ohne Abkommen lehnten die Abgeordneten erneut ab. dpa

