May stemmt sich gegen Neuwahl

London/Mannheim.Einen Tag nach der historischen Niederlage für ihren Brexit-Deal mit Brüssel hat die britische Premierministerin Theresa May einen Misstrauensantrag der Opposition überstanden. Eine Mehrheit von 325 zu 306 der Abgeordneten sprach May und ihrem Kabinett gestern Abend im Parlament in London das Vertrauen aus. Der britische Oppositionschef Jeremy Corbyn hatte zuvor eine Neuwahl gefordert.

EU erwartet schnelle Lösung

Die heftige Schlappe bei dem Votum über den Brexit-Deal am Dienstag habe gezeigt, dass die Regierung nicht in der Lage sei, weiterzumachen. Die „Zombie-Regierung“, deren „Frankenstein-Deal“ nun offiziell tot sei, solle den Weg frei machen, sagte der Labour-Politiker. May konterte, eine Neuwahl sei „das Schlechteste, was wir machen können“. Sie würde die Spaltung im Land vertiefen, Chaos und Stillstand bringen, sagte sie.

Die Regierungschefin sagte nach der Abstimmung, sie wolle ihre Gespräche mit Oppositionspolitikern über den weiteren Brexit-Kurs des Landes umgehend beginnen. Corbyn schloss allerdings Gespräche aus, solange May einen ungeordneten Brexit nicht ausschließe.

Die Premierministerin hatte angekündigt, am Montag dem Parlament darzulegen, wie es weitergehen soll, um einen chaotischen EU-Austritt zu verhindern. Zuvor will sie sich mit den anderen Parteien beraten. Nach dem gescheiterten Misstrauensvotum dürfte nun Corbyn unter Druck geraten. Eine große Gruppe der Labour-Abgeordneten will, dass er sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum stellt.

Die EU fordert jetzt schnelle Ansagen aus London, wie es weitergehen soll. Nach der Niederlage für den Brexit-Vertrag ist keine Lösung für den EU-Austritt Großbritanniens in Sicht. Wenn dieser ohne Abkommen vermieden werden soll, muss es innerhalb kurzer Zeit eine Einigung geben. Am 29. März will Großbritannien austreten. EU-Spitzenpolitiker schlossen eine Neuverhandlung des Abkommens aus.

Wirtschaft besorgt

Die regionale Wirtschaft reagierte bestürzt. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar warnte vor „gravierenden Auswirkungen“ eines ungeordneten Brexit. Für baden-württembergische Firmen stehe Großbritannien auf Rang sechs der wichtigsten Absatzmärkte. Auch die IHK Darmstadt schlug Alarm. „Auf die südhessische Wirtschaft kommen enorme Zusatzkosten durch Zölle zu“, sagte Außenhandelsexperte Axel Scheer. Die BASF rechnet bei einem harten Brexit allein durch Zölle und mehr Bürokratie mit Zusatzkosten in zweistelliger Millionenhöhe.

Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sagte: „Das Brexit-Drama lehrt, welchen ökonomischen Schaden ein emotional aufgeladenes Abstimmungsverhalten anrichten kann.“ Auf die Briten käme ein spürbarer Wohlstandsverlust zu. dpa/tat

Donnerstag, 17.01.2019