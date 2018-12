May verschiebt Abstimmung

London.Die Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament wird verschoben. Das sagte Premierministerin Theresa May gestern vor den Abgeordneten in London. Der Termin war ursprünglich für heute Abend angesetzt. Wann die Abstimmung stattdessen abgehalten werden soll, war zunächst unklar. May will nun mit ihren Amtskollegen aus den EU-Staaten und den Spitzen der Europäischen Union nachverhandeln. Die EU lehnte Nachverhandlungen unterdessen ab. dpa (Bild:dpa)

