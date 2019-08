Mehltau hemmt Wachstum von Kürbissen

Matthias Würsching mit seinem Neffen und einem 300-Kilo-Kürbis. © Würsching

Einhausen.Mit seinen Riesenkürbissen hat es der Einhäuser Kürbiszüchter Matthias Würsching bei den Deutschen Meisterschaften in Ludwigsburg schon mehrfach aufs Siegertreppchen geschafft. In diesem Jahr machen ihm und seinen Kollegen aber Krankheiten und Schädlinge einen Strich durch die Rechnung.

„Dadurch, dass das Frühjahr so kühl war, kamen die Pflanzen nur langsam in die Gänge“, erklärt Würsching. Auch Mehltau mache den Kürbissen zu schaffen. Die Krankheit greift die Blätter der Pflanzen durch eine weißliche Färbung sichtbar an und führt dazu, dass die Kürbisse nicht weiter wachsen. Dazu kämen auch noch Blattläuse. Auch wenn sich Würsching in diesem Jahr keine guten Chancen ausrechnet, wird er wieder mit seinen Kürbissen antreten. Noch sind sie 50 Tage im Gewächshaus, um einige Kilos mehr auf die Waage zu bringen. Der Züchter hofft auf 600 Kilogramm. ssr

