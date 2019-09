Mehr als 10 000 Besucher beim Theaterfest

Mannheim.Mehr als 10 700 Besucher sind am Wochenende zu einem Fest gekommen, mit dem das Nationaltheater Mannheim in die neue Spielzeit startete. Neben Führungen hinter die Kulissen, „Opern-Bingo“, Kostümflohmarkt und Konzerten ging es auch um Politik. Im Schauspielhaus endete das Fest mit einem Appell des Ensembles und weiterer Mitarbeiter an das Publikum, „gemeinsam mit uns die Freiheit der Kunst und aller Kultureinrichtungen zu schützen“. Das Theater, aber auch Stadt und Land müssten „Orte der Vielfalt und Freiheit bleiben“, wandte sich der Appell gegen Stimmungsmache, Ausgrenzung, Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus und Islamophobie. pwr

