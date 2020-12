Mehr als 100 neue Fälle

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden gestern 120 neue Corona-Infektionen gemeldet – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Außerdem gab es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus, es handelt sich um eine 85-jährige Person aus Bensheim.

Allein 42 der neuen Fälle gab es in Viernheim. Zweistellig waren die Zahlen auch in Bensheim (20), Heppenheim (14) und Lampertheim (12). Die Sieben-Tage-Inzidenz wird heute auf 188,55 steigen, sie nähert sich damit dem Wert 200, ab dem weitere behördliche Maßnahmen möglich sind. Während auch im Kreis Bergstraße gestern der Lockdown in Kraft trat, ist das Impfzentrum in Bensheim nach Angaben aus dem Landratsamt startklar. red

