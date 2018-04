Mehr als 33 000 Schüler schreiben Abitur in Deutsch

Anzeige

Stuttgart.Schwitzen für den begehrten Abschluss: An den allgemeinbildenden Gymnasien im Südwesten haben gestern die Abiturprüfungen begonnen. Etwa 33 500 Schüler starteten mit dem Fach Deutsch. Die letzten schriftlichen Prüfungen sind nach Angaben des Kultusministeriums am 2. Mai. Die Schüler der beruflichen Gymnasien hatten bereits vergangene Woche mit ihren Abitur-Prüfungen begonnen. Im Jahr 2017 haben nach Angaben des Statistischen Landesamtes 97,9 Prozent der Schüler der allgemeinbildenden Gymnasien die Prüfungen bestanden. Die Durchschnittsnote lag in Baden-Württemberg bei 2,38. Das Bild zeigt einen Prüfungsraum im Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen. lsw