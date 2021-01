Mehr als 600 Plätze fehlen

Mannheim.Den Ausbau der Kindertagesstättenplätze beschleunigen möchte die Stadtverwaltung in Mannheim. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahres Ausbaukonzeptionen für alle Stadtteile vorzulegen. Derzeit ist ein Konzept für Wallstadt in Arbeit, ein weiteres steht Mitte Januar für Waldhof, Gartenstadt und Luzenberg auf der Tagesordnung eines so genannten „Lenkungsausschusses“. Diesen Ausschuss hat Bürgermeister Dirk Grunert ins Leben gerufen. Das Gremium, dem Vertreter der Fraktionen angehören, soll Beschlussvorschläge für den Gemeinderat und seine Fachausschüsse vorbereiten.

Der Stadtelternbeirat (STEB), die Vertretung der Eltern in städtischen Betreuungseinrichtungen, blickt denn auch ein wenig zuversichtlicher in die Zukunft als noch zu Jahresbeginn 2020. Es gebe durchaus „Optimismus, was den Ausbau angeht – auch wenn das ein paar Jahre dauern wird“, sagte Sprecherin Alice van Scoter dieser Zeitung.

Seit langem gehen viele Eltern leer aus, wenn sie einen Platz für ihre Kinder suchen. Zum Stichtag 1. Oktober 2020 standen für die 9994 Mannheimer Kinder, die älter als drei Jahre sind und noch nicht in die Schule gehen, 8296 Betreuungsplätze zur Verfügung. Das entspricht einer Versorgungsquote von 83 Prozent. Auch wenn nicht jede Familie sein Kind betreuen lassen möchte, gelten aktuell 562 Kinder über drei Jahren als unversorgt. Und 540 weitere müssen entweder auf die von ihnen bevorzugte Einrichtung oder aber den gewünschten Betreuungsrahmen verzichten. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Eltern einen Ganztagsplatz gebraucht hätten, aber nur ein Angebot mit verlängerten Öffnungszeiten zur Verfügung steht. bhr

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.01.2021