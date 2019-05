Mehr als 8000 Besucher am ersten Tag

Wie ein Uhrenpendel funktioniert, können Besucher lernen. © Mertens

Mannheim.Auch die 14. Auflage der Wissenschaft-Erlebnistage „Explore Science“ in Mannheim lockt die Massen: Bereits am ersten Tag kamen mehr als 8000 Besucher aus der ganzen Region in den Luisenpark. Noch bis Sonntag sind junge Entdecker vom Kindergartenkind bis zum Gymnasiasten eingeladen. Die Organisatoren erwarten mehr als 40 000 Gäste. Von der Heidelberger Klaus Tschira Stiftung 2006 initiiert, beschäftigt sich „Explore Science“ in diesem Jahr mit dem Thema „Zeit“.

An 60 Mitmach-Stationen, Workshops, Vorführungen und Wissenschaft-Shows kann die Zeit erkundet werden. Am Wochenende können auch Familien die Angebote kostenlos austesten – die Stiftung übernimmt den Parkeintritt. mer

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019