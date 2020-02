Mehr als jeder Zehnte überschuldet

Rhein-Neckar.10,12 Prozent aller Erwachsenen in der Region Rhein-Neckar gelten als überschuldet. Das geht aus dem Schuldneratlas 2019 hervor, den der Wirtschaftsauskunftsdienst Creditreform Mannheim veröffentlich hat. Das Unternehmen definiert Privatpersonen als überschuldet, deren „Ausgaben und Zahlungsverpflichtungen dauerhaft höher sind als die Einnahmen“.

Im Jahr 2018 lag der Wert für die 15 kreisfreien Städte und Landkreise der Region bei 10,23 Prozent. Am höchsten ist die Schuldnerquote mit 16,02 Prozent in Ludwigshafen, gefolgt von Worms (14,73 Prozent) und Mannheim (13,95 Prozent). Die wenigsten überschuldeten Privatpersonen leben mit 6,24 Prozent in Heidelberg, gefolgt vom Landkreis Südliche Weinstraße sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis, in denen die Quote bei 7,76 Prozent liegt.

Mit 10,12 Prozent lag die Überschuldungsquote 2019 in der Region so niedrig wie zuletzt vor fünf Jahren, jedoch knapp über dem Bundesschnitt von zehn Prozent. Als Ursache nennt Creditreform-Geschäftsführer Oliver Dangmann die vielen Städte mit ihren hohen Quoten. „Auf dem Land ist die Überschuldung grundsätzlich niedriger.“

Im bundesweiten Vergleich der 401 Kreise und kreisfreien Städte liegt Ludwigshafen auf Platz 387, Worms auf 375 und Mannheim auf 369. Heidelberg nimmt auf der Deutschland-Rangliste Platz 35 ein.

Betrachtet nach Alter, ist bei Männern und Frauen die Gruppe der 30- bis 39-Jährigen in der Region am häufigsten verschuldet – 11,39 Prozent der Frauen und 16,21 Prozent der Männer. tbö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020