Mehr Asyl bei Kirchen

Mannheim.Die evangelische Landeskirche Baden hat den Anstieg der Fälle von Kirchenasyl verteidigt. „Es ist ein Dienst am Rechtsstaat und ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit im Einzelfall“, sagte Jürgen Blechinger, Jurist der Landeskirche, dieser Zeitung. Besonders seit einigen Jahren suchen immer mehr Flüchtlinge in Kirchen Schutz, denen sonst die Abschiebung wegen eines negativen Asylantrags droht.

Den Angaben der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche zufolge gab es bundesweit im vergangenen Jahr 1189 (2016: 692) Fälle von Kirchenasyl. In Baden-Württemberg waren es 13 (2016: 7), in Rheinland-Pfalz 17 (2016: 5) und in Hessen 127 (2016: 64). Laut Arbeitsgemeinschaft dürfen die meisten Betroffenen nach einer erneuten Prüfung in Deutschland bleiben. mpt

