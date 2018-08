Mehr Ausländer brechen Schule ab

Anzeige

Berlin.Schulen bekommen die Integration von Migranten und die Bekämpfung von Bildungsarmut einer Studie zufolge nicht gut genug in Griff. Die wirtschaftsnahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) sieht sogar erstmals nahezu bundesweit Rückschritte in vielen Handlungsfeldern, wie aus dem INSM-Bildungsmonitor 2018 hervorgeht, der gestern in Berlin vorgestellt wurde. Die Schulabbrecherquote unter Ausländern nimmt gemäß der Studie zu. Es müsse mit Blick auf die Herausforderungen der Integration verstärkte Anstrengungen in Schule und Ausbildung geben.

Die leistungsfähigsten Bildungssysteme haben Sachsen, Thüringen und Bayern gefolgt von Baden-Württemberg, Hamburg und dem Saarland, so der INSM-Monitor. Im Vorjahresvergleich konnten sich nur Schleswig-Holstein und Berlin im Ranking verbessern. dpa