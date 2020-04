Mehr Biokost an Schulen

Mannheim.Der Anteil der Verpflegung aus biologischer Produktion soll an Mannheimer Schulen von 30 auf 40 Prozent steigen. Das beschlossen die Fachausschüsse des Gemeinderats für das kommende Schuljahr 2020/21. Festgeschrieben wird diese Vorgabe in einer Ausschreibung für die Essensversorgung an zehn öffentlichen Bildungseinrichtungen.

„Perspektivisch sollen auch weitere Kriterien wie fairer Handel eine Rolle spielen“, betonte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne). An jeder Schule werden nach Angaben der Stadt zwei Menülinien inklusive Getränk angeboten. Eine Möglichkeit sei ovo-lacto-vegetarische Kost – wer sich so ernährt, verzichtet auf den Verzehr von Fleisch oder Fisch, isst aber tierische Erzeugnisse wie Eier und Milchprodukte. Für Schüler mit Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien soll Sonderkost angeboten werden. bhr

