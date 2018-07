Mehr Deutsche können sich Urlaub leisten

Anzeige

Berlin.Der Anteil der Bundesbürger, die sich aus Geldmangel keine Urlaubsreise leisten können, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Im vergangenen Jahr waren 16 Prozent der Menschen in Deutschland betroffen. Das geht aus Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat hervor.

Im Jahr 2016 waren es noch 18,4 Prozent, im Jahr 2010 sogar 23,7 Prozent. Seither gingen die Werte mit Schwankungen zurück. Die Zahlen werden bei einer jährlichen Befragung zu materieller Entbehrung erhoben.

Bezahlung nach Leistung

In vielen Ländern Europas sieht es schlechter aus. In Frankreich waren es 23,1 Prozent, in Großbritannien 24,4 und in Italien 42,4 Prozent, die sich keinen Urlaub leisten können. Am größten ist der Anteil in Rumänien (64,8 Prozent), Kroatien (58,1 Prozent), Bulgarien (52,6 Prozent) und Zypern (52,3 Prozent). Prozentual weniger Betroffene als in Deutschland gibt es in Dänemark (13,8), den Niederlanden (15,1) und Finnland (15,4).