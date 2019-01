Mehr Diebstähle

Mannheim.Die Zahl von Diebstählen in Krankenhäusern steigt in der Stadt an. Das geht aus einer Statistik des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg hervor. Im Jahr 2017 wurden in Mannheim 214 Fälle erfasst. Der Schaden betrug etwa 171 000 Euro. Im Land waren es im selben Jahr 2909 Diebstahlsdelikte mit einem Schaden von fast drei Millionen Euro. Die Zahlen beziehen sich einem LKA-Sprecher zufolge „auf alle infrage kommenden Diebstahlsdelikte“. Wer ins Krankenhaus muss, sollte Wertsachen zu Hause lassen, rät ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. mica

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019