Mehr Fälle erwartet

Mannheim.Der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamtes, Peter Schäfer, rechnet nach dem Sommer mit leicht ansteigenden Corona-Fallzahlen. Dies hänge mit den steigenden Reisebewegungen in den Ferien zusammen. Schäfer appellierte im Gespräch mit dieser Redaktion: „Reist bitte nicht in Risikogebiete, und falls doch, verhaltet euch dort bitte so, wie es hiesigen Schutz- und Hygienestandards entspricht, falls die dortigen lockerer sind.“ Wer aus einem Risikogebiet zurückkehre, müsse sich bei der Polizeibehörde melden, in Quarantäne gehen und sich testen lassen.

Daher würde Schäfer – wie derzeit von Bund und Ländern angedacht – Schnelltests an deutschen Flughäfen begrüßen. Über eine konkrete Teststrategie für Reisende aus Risikogebieten soll an diesem Freitag entschieden werden. sma

