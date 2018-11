Mehr Geld für Rentner

Berlin.Die gesetzlichen Renten werden im kommenden Jahr deutlich steigen. Die Vorstandsvorsitzende der Rentenversicherung, Annelie Buntenbach, bezifferte das Plus auf mehr als drei Prozent. Dabei gibt es Unterschiede zwischen Ost und West: In Westdeutschland steigen die Altersbezüge demnach ab Juli 2019 voraussichtlich um 3,18 Prozent, im Osten um 3,91 Prozent. Der Grund für das Plus: die gute Konjunktur. Die spült auch jede Menge Geld in die Rentenkasse.

Entscheidend für die Erhöhung ist die Lohnentwicklung dieses Jahres. Da die aber noch nicht feststeht, gab Buntenbach zugleich einen Korridor an: Die Beiträge im Westen würden um 3 bis 3,5 Prozent steigen. Im Osten sollen sie um 0,7 Prozentpunkte zulegen. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.11.2018