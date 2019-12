Mehr Jobs nötig

Die regionalen Pflege-Ausbilder schließen sich zusammen. Weil dort ab 2020 einheitlich gelehrt wird – Kinder-, Alten- und Krankenpfleger machen dieselbe Ausbildung –, haben sich die Einrichtungen und die Mannheimer Altenpflegeschule überlegt, die Ausbildungsqualität weiter zu steigern. Denn eine einheitliche Ausbildung kann nur hochwertig sein, wenn die Azubis praktische Erfahrungen machen – und zwar in jedem Bereich. Für Menschen, die diesen Beruf ergreifen wollen, wird so die Region noch anziehender. Das ist gut, das ist zielführend – vor allem mit Blick auf die Situation in der Pflege.

Mit ein Ziel der Ausbildungsreform in der Pflege ist es laut dem Bundesgesundheitsministerium, den Beruf attraktiver zu machen. Denn seit Jahrzehnten gibt es zu wenige Fachkräfte. Die Reform ändert aber doch nichts am Pflegenotstand. Zunächst einmal ist es der finanzielle Anreiz, der einen Beruf attraktiv macht. Für diese harte Arbeit liegt das Einstiegsgehalt der Fachkräfte gerade mal bei 1800 bis 2800 Euro brutto im Monat. Hinzu kommt: Der Mangel an Fachkräften liegt nicht einmal nur daran. Trotz Klagen über wenig Geld und großer Belastung ist der Beruf – zumindest der des Altenpflegers – unter den Beliebtesten in Deutschland. Auch die Mannheimer Altenpflegeschule spricht von steigenden Schülerzahlen.

Der Notstand ist hausgemacht. Wegen anderer wirtschaftspolitischer Schwerpunkte wurden in der Vergangenheit viele Stellen abgebaut. Das fällt den Einrichtungen, die am wenigsten dafür können, auf die Füße. Ein Teufelskreis: Mit dem Mangel an Personal wächst die Belastung der Pfleger. Folgen sind Krankheit, Antriebslosigkeit, Überlastung. Das wirkt sich wieder auf das Personal aus – und so weiter. Wichtig ist, dass das Dreiergespann (Gesundheits-, Familien- und Arbeitsministerium) viel mehr Jobs schafft, als es das im Sofortprogramm 2019 getan hat. Da ging es um 13 000 Arbeitsplätze. Laut der Gewerkschaft Verdi fehlten 2018 aber bereits rund 143 000 Stellen.

