Mehr Mobbing im Digitalen

Karlsruhe.In sozialen Netzwerken, in privaten Chat-Gruppen oder auf Video-Plattformen: Cybermobbing findet viele Wege und hat noch mehr Gesichter. Jeder sechste Schüler (17,3 Prozent) in Deutschland ist einer Studie zufolge von Anfeindungen und Bloßstellungen im Netz betroffen. 6000 Menschen aus ganz Deutschland beteiligten sich an der Befragung des Bündnisses gegen Cybermobbing und der Techniker Krankenkasse.

Dabei herausgekommen ist ein düstereres Bild, als noch vor drei Jahren. Die Zahl der Betroffenen ist laut der Erhebung in dem Zeitraum um 36 Prozent gestiegen. Beim Cybermobbing wird laut der Studie vor allem heftig beleidigt und beschimpft . dpa

