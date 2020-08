Mehr Opfer melden sich

Die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt steigt. © dpa

Mannheim.Die Mannheimer Clearingstelle hat im August einen enormen Anstieg von Betroffenen verzeichnet, die sich wegen häuslicher Gewalt an die Polizei und die Beratungsstelle gewandt haben. Getragen vom Fraueninformationszentrum (FIZ) des Mannheimer Frauenhaus e.V. und dem Frauen- und Kinderschutzhaus Heckerstift, unterstützen die Beraterinnen Betroffene dabei, sich von ihrem Partner zu lösen. Waren es im Vorjahr zur gleichen Zeit 49 Fälle, die von der Polizei mit dem Einverständnis der Opfer übermittelt wurden, sind bislang 77 solcher Meldungen eingegangen.

„Die Pandemie ist nicht die Ursache für den Anstieg, den gab es schon vorher“, so ein Polizeisprecher. Vielmehr werde durch das neue Polizeiprogramm „High Risk“ eine höhere Zahl an Gewaltausbrüchen sichtbar. Grund dafür seien mehr Frauen, die den Ordnungshüterinnen vertrauten. Schnellere und wirksamere Hilfe sollen zudem sogenannte Fallkonferenzen bei Hochrisikofällen bieten, in denen Polizei, Staatsanwaltschaft und weitere Behörden Maßnahmen gegen den Täter besprechen. lia

