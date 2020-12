Mehr Plastik wegen Krise

Essen „to go“: Mitnahmeverpackungen boomen in der Corona-Krise. © epd

Berlin/Rhein-Neckar.Sechs Prozent mehr Plastikmüll haben Müllabfuhren in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr eingesammelt. Dies geht aus einer Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) unter seinen Mitgliedsfirmen hervor. In den Abfallbetrieben der Region sind die Wertstoffmüllmengen aus privaten Haushalten hingegen nur leicht gestiegen, wie eine Umfrage dieser Redaktion ergab. Johannes Betz vom Öko-Institut in Darmstadt erkennt eine stärkere Nachfrage nach Plastik. „Unklar ist jedoch, ob das auf mehr To-go-Verpackungen und etwa Einwegmasken zurückzuführen ist oder ob es der generelle Trend ist, dass immer mehr Kunststoff in Verkehr gebracht wird.“ julb/dpa

