Mehr Platz für Betriebe

Einhausen.Die Gemeinde Einhausen plant das Gewerbegebiet Nord zu erweitern. Rund 2,5 Hektar bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen sollen künftig als Bauland für Unternehmen zur Verfügung stehen. Die meisten Grundstücke wurden bereits durch die Hessische Landgesellschaft im Auftrag der Kommune erworben. Derzeit kann die Gemeinde Firmen und Handwerksbetrieben, die sich in Einhausen ansiedeln wollen oder die eine Erweiterung in ihrem Heimatort planen, kein Bauland anbieten. Der Bedarf ist nach Angaben von Bürgermeister Helmut Glanzner jedoch vorhanden. Im Rathaus wird eine Interessentenliste geführt. Möglichst noch in diesem Jahr sollen die Gemeindevertreter das Bauleitplanverfahren auf den Weg bringen. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.10.2019