Mehr Salafisten

Stuttgart.Der islamistische Terrorismus ist eine der größten Sicherheitsbedrohungen in Baden-Württemberg. Die Gefahr, Opfer eines Anschlags zu werden, sei nach wie vor hoch, sagte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) gestern bei der Vorstellung des neuen Verfassungsschutzberichts.

So sei die Zahl der Salafisten, also der besonders gewaltbereiten Islamisten, im Südwesten weiter gestiegen. „Das Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet derzeit 3679 Islamisten in Baden-Württemberg. Darunter sind etwa 750 Salafisten, die sich in 20 Objekten und Vereinigungen betätigen“, so Strobl weiter. Im Jahr 2016 lag die Zahl der Salafisten noch bei 620. mis