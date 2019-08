Mehr Trinkbrunnen für alle

Mannheim.Um den Zugang zu Trinkwasser zu verbessern und Plastikmüll zu vermeiden, plant die Stadtverwaltung Mannheim, in allen Schulen, Betreuungseinrichtungen und öffentlichen Gebäuden Trinkwasserstationen aufzustellen. Außerdem soll geprüft werden, inwieweit Brunnen, die es bereits gibt wie etwa am Wasserturm, bekannter gemacht werden können. Neue Trinkwasserstationen im öffentlichen Raum sollen nach und nach aufgebaut werden, zum Beispiel am Paradeplatz.

Dies ist in Deutschland aufgrund der strengeren Trinkwasserrichtlinien allerdings aufwendiger als beispielsweise in den Niederlanden, wie Christian Hübel, Leiter des Fachbereichs Strategie und Demokratie bei der Mannheimer Stadtverwaltung, im Gespräch mit dieser Zeitung betonte. Bereits im Frühjahr hatte das EU-Parlament sich auf eine neue Richtlinie geeinigt, die den Zugang zu sauberem Trinkwasser fördern will mit dem Ziel, den Verbrauch von Flaschenwasser zu senken und so Kunststoffabfälle zu verringern. Im Herbst wird der Rat der EU-Minister darüber beraten. sba

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019