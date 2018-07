Mehr Unfälle im Kreis

Anzeige

Bergstraße.Die Zahl der Verkehrsunfälle im Kreis Bergstraße ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Das zeigt die Statistik für 2017, die die Polizei zusammengestellt hat.

Danach wuchs die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Kreisgebiet um mehr als 16 Prozent an und erreichte mit 5136 einen Höchstwert seit der Jahrtausendwende.

Gemessen an der Zahl der Einwohner krachte es in der Kreisstadt Heppenheim am häufigsten, während der Wert für Bensheim nahe am kreisweiten Durchschnitt liegt. Am seltensten kam es zu Unfällen in Lindenfels und Gorxheimertal – auch das zeigen die Zahlen, die das Polizeipräsidium Südhessen zusammengetragen hat.