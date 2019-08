Mehr Zeit für Kinder

Mannheim.Um jedem Kind gerecht zu werden, brauche es „mehr Zeit und mehr Personal“, sagt die langjährige Leiterin der Mannheimer Andersen-Grundschule, Cordula Rößler. Aber sie begrüßt den Wandel hin zu Ganztagsangeboten und ein grundlegendes Umdenken in der Pädagogik in den vergangenen Jahrzehnten. Reformkonzepte nähmen viel breiteren Raum ein, und die Lehrer könnten mitbestimmen. Das sagte sie anlässlich des 100. Geburtstags der „für alle gemeinsamen Grundschule“. Als solche wurde sie in die Weimarer Reichsverfassung aufgenommen, die am 14. August 1919 verkündet wurde und in Kraft trat. bhr

