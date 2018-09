Mehrheit für B 38-Umbau

Mannheim.Der Hauptausschuss hat grünes Licht für die Umgestaltung der B 38 in Mannheim gegeben. Damit hat das 47-Millionen-Projekt die erste Abstimmungshürde genommen. Am 25. September muss noch der Gemeinderat zustimmen. Laut Beschlussvorlage soll die aus Richtung Viernheim kommende Autobahn zur Stadtstraße umgebaut werden. Künftig ist nur noch Tempo 50 erlaubt, die Kosten für die Unterhaltung muss die Stadt tragen.

Dadurch entstehen der Stadt rechnerische Folgekosten von jährlich 253 000 Euro. In der gestrigen Ausschusssitzung herrschte große Einigkeit darüber, dass die Stadtautobahn umgestaltet werden muss. Mit den neu entstehenden Wohngebieten Franklin und Spinelli sowie mehr als 1000 zusätzlichen Arbeitsplätzen in den Gewerbegebieten Taylor und Columbus gilt es, perspektivisch rund 13 000 Menschen an die Hauptverkehrsader in Richtung Innenstadt anzuschließen.

Die Umgestaltung der B 38 soll schrittweise bis zum Jahr 2030 erfolgen. Als erste Maßnahme steht der Knotenpunkt Fürther Straße an – als Anbindung der Bewohner von Franklin aus Richtung Weinheim. dir

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018