Mehrheit hält sich an Regel

Mannheim.Stadt, Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) und der Handelsverband Nordbaden haben am ersten Tag der von der Landesregierung in Stuttgart eingeführten Maskenpflicht eine zufriedenstellende Bilanz gezogen. „Grundsätzlich stellt der Ordnungsdienst bislang und auch heute am ersten Tag der Maskenpflicht eine gute Disziplin bei der Regelumsetzung fest“, sagte Stadtsprecherin Désirée Leisner. Die meisten Passanten hielten sich demnach an die neue Regelung.

Seit Montag ist es Pflicht, beim Einkaufen in Geschäften oder der Fahrt mit Bus und Bahn einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Das gilt laut Landesregierung jedoch nicht, wenn es aus medizinischen oder sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist, etwa bei Asthma oder, wenn es behinderungsbedingt nicht möglich ist.

Unterdessen öffnet an diesem Dienstag die Stadtbibliothek – zumindest teilweise und mit Maskenpflicht. Experten der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin halten eine Maskenpflicht für Kita-Kinder indes für „definitiv nicht umsetzbar“. cs/lok/julb/dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.04.2020