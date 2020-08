Mehrwertsteuer: Gemischte Bilanz bei Einzelhändlern

Zum 1. Juli wurde die Mehrwertsteuer bis Jahresende gesenkt. © dpa

Berlin/Mannheim.Einzelhändler in der Region ziehen nach einem Monat Mehrwertsteuersenkung eine gemischte Bilanz. „Grundsätzlich ist durch die Mehrwertsteuersenkung keine erkennbare Änderung in Bezug auf den Konsum unsere Kunden festzustellen“, heißt es etwa beim Kaufhaus Ganz in Bensheim.

Vor einem Monat hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise von sieben auf fünf Prozent heruntergesetzt. Die meisten Einzelhändler gaben die Senkung direkt an ihre Kunden weiter. Experten stellten seitdem tatsächlich eine gesteigerte Kauflust bei den Konsumenten fest.

Hendrik Hofmann, der das Mannheimer Einkaufszentrum Q6/Q7 leitet, sagt dagegen: „Die Mehrwertsteuersenkung war und ist für Einzelhändler mit einem riesigen Aufwand verbunden, dem leider nur ein nicht spürbarer Effekt gegenübersteht.“ Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar findet, dass die Mehrwertsteuersenkung für Unternehmen, die ausschließlich mit anderen Unternehmen Geschäfte machen, lediglich höhere Kosten und Aufwand bedeutet. Am spannendsten sei die Wirkung bei den längerlebigen Konsumgütern und größeren Anschaffungen für die privaten Haushalte wie Fahrzeuge. Hier könne die Mehrwertsteuersenkung Kaufanreize setzen. Für ein Fazit sei es aber noch zu früh. chk

