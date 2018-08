Mekka erwartet zwei Millionen Pilger

Mekka.Kurz vor Beginn der muslimischen Wallfahrt Hadsch sind bereits etwa 1,7 Millionen Pilger in Saudi-Arabien angekommen. Der diesjährige Hadsch beginnt morgen und endet am Freitag, die Behörden erwarten etwa zwei Millionen Pilger. Die Masse an Menschen stellt die Organisatoren vor große Herausforderungen. Vor drei Jahren waren bei einer Panik nach offiziellen Angaben 769 Pilger ums Leben gekommen. Trotz schwerer diplomatischer Spannungen, die Saudi-Arabien mit dem Iran, dem Nachbaremirat Katar und Kanada hat, dürfen die Bürger dieser Länder am Hadsch teilnehmen. Dabei umrunden die Gläubigen unter anderem siebenmal das würfelförmige Gebäude der Kaaba im Hof der Großen Moschee. dpa (BILD: dpa)

