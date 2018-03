Menasse: „CDU ist zu national-liberaler Partei geworden“

Anzeige

Den Haag.Schriftsteller Robert Menasse kritisiert mit Blick auf Europa das Verhalten deutscher Politiker wie Jens Spahn (CDU). „Die glauben, wenn der Zeitgeist nach rechts schwingt, dass sie sich als Verteidiger der Nation aufspielen müssen, damit sie national wieder gewählt werden. Die alte Europa-Partei CDU ist zu einer national-liberalen Partei geworden“, sagte der Autor in einem Interview mit dieser Zeitung. Menasse – auf dem Bild vor der Akademie der Künste in Berlin – ist für seinen Roman „Die Hauptstadt“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Menasse warnt vor einem Rückfall in nationale Denkmuster. akj