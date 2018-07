Merck beugt sich Trump

Anzeige

Darmstadt/Mannheim.Nach harscher Kritik von Präsident Donald Trump an hohen Medikamentenpreisen in den USA machen jetzt auch deutsche Pharmakonzerne Zugeständnisse. Sie folgen einer Reihe von Branchen-Schwergewichten, die auf Preiserhöhungen in Amerika verzichten, um Trump nicht zu provozieren.

Unter anderem hat das Darmstädter Unternehmen Merck reagiert. „Wir planen derzeit keine Preiserhöhungen in den USA für den Rest des Jahres 2018“, teilte Merck mit. Man treffe aber Preisentscheidungen „unabhängig“. Auf deutsche Standorte hat die Entscheidung keine Auswirkungen, sagte ein Merck-Sprecher gestern auf Anfrage dieser Zeitung. Der Konzern erzielte vergangenes Jahr in seiner Arzneisparte in Nordamerika rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz – knapp zehn Prozent der Gesamterlöse.

Ferner gibt der Pharmariese Bayer Trumps Druck nach: Man habe eine Vereinbarung unterzeichnet, die Preise für alle rezeptpflichtigen Medikamente bis zum Jahresende nicht zu erhöhen, erklärte der Leverkusener Konzern.