Merck sichert Jobs der Stammbelegschaft und investiert

Beim Pharma- und Chemiekonzern Merck haben Management und Betriebsrat die Beschäftigungssicherung für den Stammsitz Darmstadt bis Ende des Jahres 2025 ausgeweitet. Das heißt, bis dahin wird das Unternehmen auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten, wie eine Sprecherin erklärte. Außerdem wird Merck in diesem Zeitraum rund eine Milliarde Euro in Darmstadt investieren. 2015 hatte Merck zugesagt in den folgenden fünf Jahren ebenfalls eine Milliarde Euro hier zu investieren.

Darmstadt.Wie das Unternehmen mitteilt, werden derzeit Gespräche zu einer möglichen Ansiedlung einer neuen Membranfabrik in Darmstadt geführt. Membranen kommen unter anderem in Filtern für die biopharmazeutische Produktion von Medikamenten zum Einsatz. Darüber hinaus plant das Unternehmen ein neues Aus- und Weiterbildungszentrum am Standort zu errichten.

Die Vereinbarung gilt für die rund 11.000 Mitarbeiter der Merck KGaA in Darmstadt, Gernsheim und Weiterstadt. Sie umfasst auch Zusagen zu Qualifizierung und Weiterbildung wie beispielsweise eine neue interne Jobvermittlungsstelle. Außerdem wurde ein Freiwilligenprogramm und ein Brückenmodell für den vorzeitigen Übergang in die Rente beschlossen.

Für Jürgen Glaser, Bezirksleiter der Gewerkschaft IGBCE in Darmstadt, ist die Einigung "ein großartiger Erfolg für den Betriebsrat von Merck", der eine so umfangreiche Absicherung mit Beschäftigungsgarantien, hohen Investitionen und Weiterbildung hinbekommen habe. „Klar ist aber auch: das ist kein Geschenk an die Arbeitnehmer, sondern eine Absicherung umfangreicher Veränderungen, die anstehen“, so Glaser. Er hofft, dass Mitarbeiter, deren Stellen frei werden, sich so entwickeln können, dass sie die Chance haben, zukunftsträchtige Stellen besetzen zu können.

Zu den Veränderungen gehört die Verlagerung der Merck Business Services (Buchhaltung, Rechnungswesen) nach Polen und auf die Philippinen (wir berichteten). Hiervon seien rund 250 Mitarbeiter betroffen. Außerdem werden sich im Bereich Performance Materials Schwerpunktverlagerungen von margenschwächeren Bereichen in margenstärkere wie etwa die Elektronik auswirken. Hier gehe es um rund 400 Mitarbeiter. Einen Wermutstropfen hat Glaser gleichwohl gefunden. Die Absicherungen gelten nur für die Mitarbeiter des Konzerns und nicht für ausgelagerte Gesellschaften wie etwa die Buchhaltung.

„Wir glauben an das enorme Potenzial des Standorts Darmstadt. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viel Merck-Know-how an einem Ort. Mit unserer Investitionszusage ermöglichen wir zusätzliches Wachstum und schaffen Beschäftigungsperspektiven für morgen und übermorgen“, sagte Kai Beckmann, in der Geschäftsleitung für den Standort Darmstadt zuständig. „Wir haben intensive Verhandlungen geführt und stellenweise hart miteinander gerungen. Am Ende sind wir mit der Standortvereinbarung zu einem guten Ergebnis gekommen, das den Mitarbeitern zugutekommt und durch das die Zukunftsfähigkeit des Standorts nachhaltig gestärkt wird“, sagte Michael Fletterich, Vorsitzender des Merck-Betriebsrats.