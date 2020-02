Merk lobt SV Waldhof

Kaiserslautern.Aufsichtsratssprecher Markus Merk (Bild) zeigt sich zuversichtlich, dass der pfälzische Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern auch in der kommenden Saison in der 3. Fußball-Liga antreten kann. „Wir haben die Formalitäten für die Abgabe der Lizenzunterlagen am 1. März abgearbeitet“, sagte der frühere Bundesliga-Schiedsrichter dieser Redaktion im Interview. Auch bei der Suche nach einem Investor gehe es voran. „Da sind wir in sehr vielen Gesprächen und auf einem sehr positiven Weg“, erklärte Merk.

Vor dem Südwest-Derby am Samstag (14 Uhr) beim SV Waldhof appellierte der 57-Jährige an die Fans beider Lager, auf Randale zu verzichten. „Auf dem Platz kann es heiß zugehen, aber wir hoffen alle auf ein tolles Spiel, bei dem es außenrum friedlich bleibt“, sagte Merk. Die positive Entwicklung beim Aufsteiger aus Mannheim beeindruckt den FCK-Funktionär: „Was Waldhof in dieser Saison leistet, ist sensationell.“ alex (Bild: dpa)

